Жительница Спас-Клепиков нашла кошелек и сняла с карты 54 тысячи

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В Клепиковском районе задержали женщину, которая нашла кошелек и украла с банковских карт 54 тысячи рублей. Об этом сообщила
В полицию обратился 37-летний житель села Екшур. Он рассказал, что у него пропал кошелек с банковскими картами и теперь на телефон приходят сообщения о снятии денег.
Оперативники запросили сведения о проведенных операциях и узнали с помощью каких банкоматов были сняты наличные. Затем стражи порядка проанализировали записи камер видеонаблюдения. По этим фрагментам с помощью местных жителей задержали 52-летнюю злоумышленницу.
Похищенные деньги изъяли.
В отношении жительницы Спас-Клепиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
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