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11:35, 10 июня 2019 267
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Жительница Спас-Клепиков нашла кошелек и сняла с карты 54 тысячи 1

Жительница Спас-Клепиков нашла кошелек и сняла с карты 54 тысячи

В Клепиковском районе задержали женщину, которая нашла кошелек и украла с банковских карт 54 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 37-летний житель села Екшур. Он рассказал, что у него пропал кошелек с банковскими картами и теперь на телефон приходят сообщения о снятии денег.

Оперативники запросили сведения о проведенных операциях и узнали с помощью каких банкоматов были сняты наличные. Затем стражи порядка проанализировали записи камер видеонаблюдения. По этим фрагментам с помощью местных жителей задержали 52-летнюю злоумышленницу.

Похищенные деньги изъяли.

В отношении жительницы Спас-Клепиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.


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