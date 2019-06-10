За неделю в Рязани заделали ямы на девяти улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 3 по 9 июня, в Рязани заделали ямы на девяти улицах. Об этом сообщил
Работы выполнили на улицах Солнечная, Магистральная, Шереметьевская, Нахимова, Щорса, а также на проезде Шабулина, Ряжском шоссе, Народном бульваре, участке от АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» в сторону ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ». Общая площадь ремонта составила 600 квадратных метров.
В период с 10 по 16 июня заделать выбоины на участках дорог на улицах Западная, Коломенская, Быстрецкая, дороге-дублере Московского шоссе и других.
С начала года работы по ликвидации аварийных ям в асфальте провели на 134 улицах.
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