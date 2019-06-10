За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали два человека

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За неделю, с 3 по 9 июня, на пожарах в Рязанской области пострадали два человека. Об этом сообщила
Всего за этот период спасатели ликвидировали 104 пожара, из них 46 загораний травы и мусора.
В результате происшествий огнем уничтожено и повреждено 15 зданий и шесть автомобилей.
Во вторник, 4 июня, в результате пожара в сасовской квартире мужчину госпитализировали с ожогами.
В этот же день из-за пожара в жилом доме в селе Большое Ляхово Ермишинского района, мужчина получил ожоги.
В воскресенье, 9 июня, из реки Ока в Рязани
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.