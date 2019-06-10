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11:59, 10 июня 2019 91
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За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали два человека

За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали два человека

За неделю, с 3 по 9 июня, на пожарах в Рязанской области пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за этот период спасатели ликвидировали 104 пожара, из них 46 загораний травы и мусора.

В результате происшествий огнем уничтожено и повреждено 15 зданий и шесть автомобилей.

Во вторник, 4 июня, в результате пожара в сасовской квартире мужчину госпитализировали с ожогами.

В этот же день из-за пожара в жилом доме в селе Большое Ляхово Ермишинского района, мужчина получил ожоги.

В воскресенье, 9 июня, из реки Ока в Рязани подняли тело 14-летнего мальчика. Для поиска утонувшего привлекалось пять человек и единица техники.


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