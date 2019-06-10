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14:08, 10 июня 2019 307
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Во вторник на трех рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник на трех рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник, 11 июня, на трех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 15:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Халтурина, дома 2-а (детсад №78), 7 (детсад №77), 1/1, 2, 3, 4;
  • улица Матросова, дома 2-а, 2-б, 3, 5/7;
  • улица Ломоносова, дом 3.

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