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19:32, 10 июня 2019 119
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Во вторник еще на трех рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник еще на трех рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник еще на трех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 12:00 по следующим адресам:

  • улица Свободы, дома с 6 по 12, 11, 13, с 14 по 16,18/20,
  • улица Грибоедова, дома 41, 47, 53, 55, 57, 59, 63, 63 корпус 1, 65, 50а, 67,
  • улица проезд Щедрина, дома 3, 5, 6, 7, 8.

Ранее сообщалось об отключении воды на трех улицах.


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