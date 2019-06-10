В Шацком районе «Тойота» улетела в кювет, пострадал ребенок

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 10 июня, в 7:30, на трассе М-5 «Урал» возле села Ямбирно в Шацком районе Toyota Land Cruiser Prado улетел в кювет. Об этом пишет издательство «
За рулем иномарки была жительница Москвы. По неизвестной пока причине она не справилась с управлением автомобиля, и его на скорости занесло в кювет.
В результате ДТП пострадали пассажирка и 12-летний ребенок. Их доставили в больницу с телесными повреждениями.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.