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12:19, 10 июня 2019 834
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В Шацком районе «Тойота» улетела в кювет, пострадал ребенок

В Шацком районе «Тойота» улетела в кювет, пострадал ребенок

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 10 июня, в 7:30, на трассе М-5 «Урал» возле села Ямбирно в Шацком районе Toyota Land Cruiser Prado улетел в кювет. Об этом пишет издательство «Пресса».

За рулем иномарки была жительница Москвы. По неизвестной пока причине она не справилась с управлением автомобиля, и его на скорости занесло в кювет.

В результате ДТП пострадали пассажирка и 12-летний ребенок. Их доставили в больницу с телесными повреждениями.


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