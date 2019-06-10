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В Рязани реконструируют Успенский собор. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
У собора 1693 года постройки ансамбля Кремля проведут реставрацию, консервацию и воссоздание фундаментов, металлических конструкций, штукатурки, декоративно-художественных покрасок, лепного декора, деталей из естественного и искусственного камней и скульптуры.
Работы стоимостью 80 млн оплатят из федерального бюджета.
Реконструкция пройдет в два этапа и завершится до 29 октября 2020 года.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.