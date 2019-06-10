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Рязанского оператора по «мусорной реформе» обвинили в неверном формировании цен. Об этом сообщил
На компанию ООО «Эко-Пронск» поступили три жалобы от индивидуальных предпринимателей.
По мнению заявителей, единый оператор нарушил правила формирования цен на услуги транспортных компаний, которые будут вывозить мусор из населенных пунктов и привозить его на территорию «Эко-Пронска».
Во многом, исходя из этой суммы формируется и итоговая цена вывоза мусора для потребителей.
Рассмотрение жалоб начнется 13 июня в 14:30.
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