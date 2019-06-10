Рязанская область вошла в десятку регионов по средней площади жилья на человека

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская область вошла в первую десятку субъектов страны по показателю средней площади жилья на человека. Этот вопрос обсудили в Совфеде, где 10 июня стартовали Дни Рязанской области.
Как рассказал губернатор Николай Любимов, работу начали с обсуждения жилищного вопроса на заседании Комитета по федеративному устройству.
«Мы вошли в топ-30 субъектов по вводу жилья на душу населения, а по показателю средней площади жилья на человека — в первую десятку», — написал глава региона на своей странице «ВКонтакте».
По словам Любимова, объем текущего строительства превышает 2,5 млн кв м.
«Теперь с поддержкой федеральных коллег планируем провести реконструкцию канализации в Рязани и завершить строительство Западного коллектора», — заключил губернатор.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские студенты представили город на «Международной весне» в Ставропольском крае. Фото
|
cледующая новость →Во вторник еще на трех рязанских улицах отключат холодную воду
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.