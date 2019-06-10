Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:31, 10 июня 2019 214
 0    1

Рязанская область вошла в десятку регионов по средней площади жилья на человека

Рязанская область вошла в десятку регионов по средней площади жилья на человека

Рязанская область вошла в первую десятку субъектов страны по показателю средней площади жилья на человека. Этот вопрос обсудили в Совфеде, где 10 июня стартовали Дни Рязанской области.

Как рассказал губернатор Николай Любимов, работу начали с обсуждения жилищного вопроса на заседании Комитета по федеративному устройству.

«Мы вошли в топ-30 субъектов по вводу жилья на душу населения, а по показателю средней площади жилья на человека — в первую десятку», — написал глава региона на своей странице «ВКонтакте».

По словам Любимова, объем текущего строительства превышает 2,5 млн кв м.

«Теперь с поддержкой федеральных коллег планируем провести реконструкцию канализации в Рязани и завершить строительство Западного коллектора», — заключил губернатор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
3 часа назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 19 445
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 19 429
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:00, 29 мая 2019 13 438
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
10:47, 2 июня 2019 12 101
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
8:51, 2 июня 2019 11 182
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум