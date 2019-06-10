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12:57, 10 июня 2019 204
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Рязанец стал жертвой интернет-мошенника, который дважды продал свой телефон

Рязанец стал жертвой интернет-мошенника, который дважды продал свой телефон

Рязанец стал жертвой мошенника, который дважды продал свой телефон через интернет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 31-летний житель Екатеринбурга опубликовал в сети объявление о продаже телефона за 10 тысяч рублей. 17-летний рязанец заинтересовался предложением и перевел деньги на карту продавцу.

Однако оказалось, что в это же время купить телефон решил еще один мужчина — житель Екатеринбурга. Злоумышленник также взял с него 10 тысяч, но в этот раз товар отдал.

Оставшийся без денег и покупки рязанец обратился в полицию. Мошенника вычислили, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ. Материалы с обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.

Полицейские призвали рязанцев быть внимательными и записали видео с рекомендациями:


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