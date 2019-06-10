Рязанец стал жертвой интернет-мошенника, который дважды продал свой телефон

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец стал жертвой мошенника, который дважды продал свой телефон через интернет. Об этом сообщила
Известно, что 31-летний житель Екатеринбурга опубликовал в сети объявление о продаже телефона за 10 тысяч рублей. 17-летний рязанец заинтересовался предложением и перевел деньги на карту продавцу.
Однако оказалось, что в это же время купить телефон решил еще один мужчина — житель Екатеринбурга. Злоумышленник также взял с него 10 тысяч, но в этот раз товар отдал.
Оставшийся без денег и покупки рязанец обратился в полицию. Мошенника вычислили, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ. Материалы с обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.
Полицейские призвали рязанцев быть внимательными и записали видео с рекомендациями:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьRZN.info публикует расследование Ивана Голунова о вывозе московского мусора в регионы России
|
cледующая новость →В Суздале прошли съемки «Адской кухни»
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.