Рязанец спровоцировал ДТП под Волгоградом, есть пострадавшие

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Авария с двумя пострадавшими произошла в Николаевском районе Волгоградской области. Об этом написал интернет-портал «
Вечером, 9 июня, 34-летний водитель Mercedes-Benz E-класс ехал по улице Чайковского и, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезался в Lifan.
В аварии пострадали оба водителя.
Сейчас 34-летний житель Рязанской области и 37-летняя волгоградка находятся в больнице.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.