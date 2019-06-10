Полиция проверит условия содержания животных на выставке в Муроме

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Полиция проверит условия содержания животных на зоовыставке «Живые тропики» в Муроме Владимирской области. Об этом передает
Информация о ненадлежащих условиях для животных ранее появилась в соцсетях.
Пользователи отметили, что видели крокодила в контейнере без воды, замотанный скотчем. У енота также не увидели воды. Животное было посажено на цепь. Пользователи отметили, что енот вел себя очень пассивно, почти ползая по полу.
При этом, администратор зоовыставки опроверг информацию о плохом обращении с животными.
Представитель полиции по региону сообщил агентству, что проверка пока не закончена и «говорить что-либо конкретное преждевременно».
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