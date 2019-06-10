RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В понедельник, 10 июня, Почетный гражданин Рязани Анна Макарова отметила 80-летие. С юбилеем ее поздравила и. о. главы администрации Елена Сорокина, сообщила
Макарову, которая 40 лет проработала в городском хозяйстве, поблагодарили «за славный трудовой путь во благо областного центра и его жителей» и пожелали крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни.
Имениннице подарили цветы и вручили грамоту от администрации города.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанские студенты представили город на «Международной весне» в Ставропольском крае. Фото
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.