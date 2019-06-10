Пьяный житель Новороссийска устроил аварию в Рязани

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в воскресенье, 9 июня, на Московском шоссе произошло ДТП. Примерно в 18:15 здесь столкнулись Lada Kalina и Opel Vectra, сообщила
По предварительной информации, 49-летний житель Новороссийска на Lada разворачивался на регулируемом перекрестке и не пропустил 28-летнего рязанца на Opel.
В результате ДТП травмы получил водитель «Калины», ему оказали медпомощь. Оказалось, что мужчина был пьян — алкотест показал 0,887 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.