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10:36, 10 июня 2019 121
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Николай Любимов выступит с докладом о Рязанской области перед Советом Федерации

Николай Любимов выступит с докладом о Рязанской области перед Советом Федерации

В начале недели, с 10 по 11 июня, в Совете Федерации проходят дни Рязанской области. Об этом рассказал сайт верхней палаты парламента.

Во вторник, 11 июня, в здании верхней палаты парламента откроется выставка Рязанской области. Как ожидается, экспозицию осмотрят председатель СФ Валентина Матвиенко, губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

В рамках заседания Совета Федерации состоится «час субъекта РФ». Губернатор выступит с докладом на тему «Рязанская область. Стратегия успеха региона», председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин расскажет о совершенствовании законодательства как способа развития региона.


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