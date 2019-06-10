Николай Любимов выступит с докладом о Рязанской области перед Советом Федерации

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В начале недели, с 10 по 11 июня, в Совете Федерации проходят дни Рязанской области. Об этом рассказал
Во вторник, 11 июня, в здании верхней палаты парламента откроется выставка Рязанской области. Как ожидается, экспозицию осмотрят председатель СФ Валентина Матвиенко, губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.
В рамках заседания Совета Федерации состоится «час субъекта РФ». Губернатор выступит с докладом на тему «Рязанская область. Стратегия успеха региона», председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин расскажет о совершенствовании законодательства как способа развития региона.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.