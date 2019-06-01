В Нижегородской области на оборонном заводе прогремел взрыв

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В субботу, 1 июня, в Дзержинске Нижегородской области на оборонном заводе прогремел взрыв. По данным
Предвариетльно, взрыв произошел из-за «нарушения технологического процесса производства работ».
Подробности уточняются.
Telegram-канал Mash пишет, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) 1 июня 2019 г.
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