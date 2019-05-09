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Владимир Путин лично поздравил рязанского ветерана с Днем Победы. Кадры с прямой трансляции Парада на Красной площади опубликовали в социальных сетях.
Николай Кузьмич Чадаев в 1943 году в возрасте 17 лет ушел на фронт. Воевал на первом Украинском фронте в армейском истребительном противотанковом артиллерийском полку, был командиром взвода. Демобилизовался в конце 1944 года после тяжелого ранения. Чадаев участвовал в строительстве, а затем возглавил Рязанский ЦНТИ.
Его неоднократно избирали депутатом Скопинского и Рязанского городских Советов, Рязанского областного Совета депутатов. В 1987 году вышел на пенсию. С тех пор участвует в общественной деятельности в качестве члена Совета ветеранов Советского района города.
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