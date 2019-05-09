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Фото: Администрация Рязани
В День Победы в Рязань приехали делегации из Брессюира, Алессандрии и Бреста. Представители итальянского, французского и белорусского городов-партнеров возложили цветы к памятнику героя Советского Союза, национального героя Италии Федора Полетаева,
Гости встретились с главой Рязани Юлией Рокотянской и и.о. главы администрации Сергеем Карабасовым.
«Нам очень приятно, что вы разделите вместе с нами великий и радостный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне, — сказал Карабасов. — Сегодня в Рязани проходит много памятных мероприятий, на каждом из которых вы будете почетными гостями».
Представители делегаций поблагодарили руководителей Рязани и обменялись с ними памятными подарками.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.