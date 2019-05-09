Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:48, 9 мая 2019 587
 0    0

В День Победы в Рязань приехали делегации из Брессюира, Алессандрии и Бреста

В День Победы в Рязань приехали делегации из Брессюира, Алессандрии и Бреста

Фото: Администрация Рязани

В День Победы в Рязань приехали делегации из Брессюира, Алессандрии и Бреста. Представители итальянского, французского и белорусского городов-партнеров возложили цветы к памятнику героя Советского Союза, национального героя Италии Федора Полетаева, сообщили в мэрии.

Гости встретились с главой Рязани Юлией Рокотянской и и.о. главы администрации Сергеем Карабасовым.

«Нам очень приятно, что вы разделите вместе с нами великий и радостный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне, — сказал Карабасов. — Сегодня в Рязани проходит много памятных мероприятий, на каждом из которых вы будете почетными гостями».

Представители делегаций поблагодарили руководителей Рязани и обменялись с ними памятными подарками.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах 1

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 67 853
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
19:58, 27 апреля 2019 38 416
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
15:49, 7 мая 2019 31 065
В Рязани отметили День радио. Фото
13:55, 29 апреля 2019 23 713
Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке 5
21:15, 5 мая 2019 21 686
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум