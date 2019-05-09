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Рязанские коммунисты отметили День Победы праздничным шествием. Колонна из нескольких сотен человек прошла от площади Победы до площади Ленина. Ее возглавили руководители областного отделения КПРФ: депутаты городской и областной думы Денис Сидоров, Дмитрий Иваничкин, Эвелина Волкова и Виктор Малюгин.
«По ходу движения колонны участники шествия скандировали лозунги, которые находили живую поддержку у горожан: «Слава советскому народу — победителю!», «Слава генералиссимусу Сталину!», «Слава советским маршалам!», «Да здравствуют рязанцы, героически сражавшихся на всех фронтах, и обеспечивающих победу, своей работой в тылу! Да здравствуют герои рязанцы!» «Да здравствует победоносная Красная Армия!», «Честь и слава советскому народу — победителю!», «Ленин! Сталин! Победа!», — отметили на сайте партии.
Накануне коммунисты также организованной колонной прошли до мемориального комплекса, где возложили цветы к Вечному огню, памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда. Память погибших почтили минутой молчания.
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