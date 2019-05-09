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20:04, 9 мая 2019 181
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Рязанские коммунисты отметили День Победы праздничным шествием

Рязанские коммунисты отметили День Победы праздничным шествием

Рязанские коммунисты отметили День Победы праздничным шествием. Колонна из нескольких сотен человек прошла от площади Победы до площади Ленина. Ее возглавили руководители областного отделения КПРФ: депутаты городской и областной думы Денис Сидоров, Дмитрий Иваничкин, Эвелина Волкова и Виктор Малюгин.

«По ходу движения колонны участники шествия скандировали лозунги, которые находили живую поддержку у горожан: «Слава советскому народу — победителю!», «Слава генералиссимусу Сталину!», «Слава советским маршалам!», «Да здравствуют рязанцы, героически сражавшихся на всех фронтах, и обеспечивающих победу, своей работой в тылу! Да здравствуют герои рязанцы!» «Да здравствует победоносная Красная Армия!», «Честь и слава советскому народу — победителю!», «Ленин! Сталин! Победа!», — отметили на сайте партии.

Накануне коммунисты также организованной колонной прошли до мемориального комплекса, где возложили цветы к Вечному огню, памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда. Память погибших почтили минутой молчания.

Фото с сайта рязанского отделения КПРФ


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