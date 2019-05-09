Ночью в центре Рязани столкнулись две легковушки

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В ночь с 8 на 9 мая в центре Рязани произошло ДТП. Видео с места аварии прислал в редакцию RZN.info очевидец.
ЧП произошло на пересечении улиц Горького и Свободы. Кадры сделаны около 2:00. На видео заметно, что механические повреждения получились Daewoo Nexia и Volkswagen Polo.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших нет.
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