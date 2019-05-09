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Мост через реку Трубеж в Борках начал разрушаться. Об его аварийном состоянии
На сфотографированной пешеходной дорожке видны дыры. Как отмечают журналисты, ограждение наклонилось, его металлические конструкции оголены и «рискуют в любой момент рухнуть».
Предупреждающих об опасности знаков и табличек на мосту нет.
Фото с
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.