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20:17, 8 мая 2019 2 018
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Водителя из Москвы осудили за гибель пассажира под Шацком

Водителя из Москвы осудили за гибель пассажира под Шацком

Фото: Pixabay.com

Водителя из Москвы осудили за гибель пассажира в Шацком районе. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Авария произошла в конце октября 2018 года на трассе М-5 «Урал». Машина с тремя пассажирами ночью ехала в сторону Москвы. Как установил суд, водитель «недостаточно внимательно следил за дорожной обстановкой и ее изменениями», из-за чего выехал на обочину и врезался в фонарь. Сидевший рядом с ним пассажир получил тяжелые травмы, из-за которых умер.

Подсудимый помогал раскрыть преступление, добровольно частично возместил моральный вред. Суд учел это, а также раскаяние мужчины и наличие у него малолетнего ребенка. По части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») водителя приговорили к двум годам колонии-поселения. Его также на два года лишили «прав».

Суд признал за потерпевшими право на удовлетворение заявленного ими гражданского иска о возмещении материального и морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.


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