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В женской консультации рязанской больницы №10 починили крышу. Об этом
Ежегодно в женской консультации принимают около 50 тысяч жительниц Московского района города, еще 200 рязанок получают помощь в условиях дневного стационара.
В ведомстве отметили, что благоустройство больниц области продолжится.
Фото рязанского минздрава
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