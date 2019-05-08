В Тульской области задержали мужчину, ударившего сожительницу ножом в грудь

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В городе Новомосковск Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ударившего сожительницу ножом, пишут «
Выяснилось, что мужчина ударил подругу ножом в грудь и левое плечо. Позже он скрылся, за ним бежали трое местных жителей.
При патрулировании к ним присоединились сотрудники вневедомственной охраны. Злоумышленника задержали.
Известно, что задержанному 32 года, ранее он не судим.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
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