В Тамбовской области «Фольксваген» лоб в лоб столкнулся с «Опель»

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Во вторник, 7 мая, на 12-м километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов», проходящей на территории Кирсановского района, столкнулись две иномарки, сообщила
По предварительным данным, мужчина 1954 года автомобиля за рулем Volkswagen Passat, выехал на «встречку» и столкнулся с Opel Zafira под управлением женщины 1982 года рождения.
В результате ДТП водитель Opel получила ранения. Медики осмотрели ее на месте происшествия.
Фото пресс-службы УМВД по Тамбовской области
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.