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В среду, 8 мая, в Рязань пришел первый в этом году круизный теплоход «Александр Свешников». Об этом
Ожидается, что в этом сезоне у причала на Оке остановится около 50 речных круизных судов. В прошлом году к дебаркадеру в районе Лесопарка пришвартовались 38 судов. На них в город прибыли 3 350 человек.
Фото рязанского минтранса
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.