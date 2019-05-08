В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

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В Мьянме разбился самолет бангладешской авиакомпании Biman. Международный аэропорт Янгона закрыли, передает
Представитель компании Шакил Мерадж заявил, что из-за непогоды при приземлении самолет съехал с посадочной полосы и развалился на три части.
Данных о пострадавших пока нет. По информации Daily Star, на борту было 33 пассажира.
#BreakingNews— Aung Bo Bo (@HaB138) 8 мая 2019 г.
A Biman plane crashed on the runway in
Yangon International Airport.@BimanAirlines pic.twitter.com/F81jx3BZRg
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