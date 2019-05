В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

В Мьянме разбился самолет бангладешской авиакомпании Biman. Международный аэропорт Янгона закрыли, передает РИА Новости .

Представитель компании Шакил Мерадж заявил, что из-за непогоды при приземлении самолет съехал с посадочной полосы и развалился на три части.

Данных о пострадавших пока нет. По информации Daily Star, на борту было 33 пассажира.

Фото со страницы Thiha Aye Kyaw в Twitter

