В Константинове потребовали снести незаконные постройки

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Инспекция по охране культурного наследия (ИОКН) по Рязанской области провела мониторинг и выявила три случая незаконно построенных домов в Константинове в зоне исторического природного ландшафта, где запрещено строительство. Об этом пишет интернет-журнал «
Специалисты инспекции выяснили, что три жилых дома в Константинове возведены или возводятся незаконно.
Рядом с одним из них установлены столбы, распределительный щит и линии электропередач.
ИОКН направила в суд Рыбновского района три иска о необходимости снести дома и использовать участки для сельского хозяйства.
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