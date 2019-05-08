В Кальном три дня подряд будут отключать свет. Адреса

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В Кальном три дня подряд, с 13 по 15 мая, будут отключать электричество. Об этом сообщила
Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.