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Фото: Pixabay.com
В Ижевске изнасиловавшему пациентку врачу дали условный срок. Об этом
Врач надругался над пациенткой в здании больницы на следующий день после того, как ее прооперировали. 53-летний мужчина воспользовался болезненным состоянием женщины.
Подсудимый частично признал вину. Ему вынесли обвинительный приговор по части 1 статьи 131 УК («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Суд учел положительные характеристики, ведомственные награды и состояние здоровья врача и назначил ему три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.
Мужчину уволили из больницы.
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