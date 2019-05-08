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18:12, 8 мая 2019 196
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В апреле рязанских браконьеров поймали со 120 килограммами рыбы и 20 километрами сетей

В апреле рязанских браконьеров поймали со 120 килограммами рыбы и 20 километрами сетей

Фото: Pixabay.com

В апреле рязанских браконьеров поймали со 120 килограммами рыбы и 20 километрами сетей. Об этом сообщил сайт Московско-Окского территориального управления федерального агентства по рыболовству.

В течение месяца специалисты выявили 124 нарушения. Они провели 28 рейдов:

  • в Касимовском районе: река Ока, Пустынская старица реки Ока, затон Клетинский реки Ока, затон Самыловский реки Ока, затон Жуковский реки Ока;

  • в Сасовском районе: реки Цна и Мокша;

  • в Спасском районе: реки Ока, Проня, Толпега, Спасский затон Оки, Киструсская старица Оки, озеро Сельное;

  • в Рыбновском районе: река Ока, Селецкая старица реки Ока, река Вожа, река Быстрица;

  • в Шиловском районе: река Ока, старица Ниверха реки Ока, затон Качков реки Ока, затон Рябов реки Ока, затон Шиловский реки Ока, затон Переолок реки Ока, протока Рукав Ключ, озеро Ерхинка;

  • в Пронском районе: река Галина, река Проня, Новомичуринское водохранилище;

  • в Пителинском районе: река Мокша;

  • в Михайловском районе: река Кердь;

  • в Рязанском районе: реки Ока и Старица, озера Велье, и Казарь.

К административной ответственности привлекли 86 человек. По части 1 статьи 28.7 КоАП РФ вынесли 38 определений о возбуждении дел и проведении административных расследований.

Кроме того, в суд направили 15 материалов об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37. КоАП для конфискации запретных орудий добычи (вылова) рыбы.

Добычей браконьеров стали:

  • 10 лещей весом 19 килограммов;
  • 13 щук весом 19 килограммов;
  • 17 экземпляров плотвы весом 8килограммов;
  • 9 налимов весом 9,5 килограмма;
  • 15 карасей весом 7,5 килограмма;
  • 12 язей весом 7,2 килограмма;
  • 9 окуней весом 4,8 килограмма;
  • 10 экземпляров подуста весом 12 килограммов;
  • 8 голавлей весом 9 килограммов;
  • 10 линей весом 9 килограммов;
  • 6 экземпляров густеры весом 6 килограммов,
  • 8 жерехов весом 7 килограммов,
  • 10 ротанов весом 3 килограмма.


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