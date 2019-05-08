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Фото: Pixabay.com
В апреле рязанских браконьеров поймали со 120 килограммами рыбы и 20 километрами сетей. Об этом
В течение месяца специалисты выявили 124 нарушения. Они провели 28 рейдов:
в Касимовском районе: река Ока, Пустынская старица реки Ока, затон Клетинский реки Ока, затон Самыловский реки Ока, затон Жуковский реки Ока;
в Сасовском районе: реки Цна и Мокша;
в Спасском районе: реки Ока, Проня, Толпега, Спасский затон Оки, Киструсская старица Оки, озеро Сельное;
в Рыбновском районе: река Ока, Селецкая старица реки Ока, река Вожа, река Быстрица;
в Шиловском районе: река Ока, старица Ниверха реки Ока, затон Качков реки Ока, затон Рябов реки Ока, затон Шиловский реки Ока, затон Переолок реки Ока, протока Рукав Ключ, озеро Ерхинка;
в Пронском районе: река Галина, река Проня, Новомичуринское водохранилище;
в Пителинском районе: река Мокша;
в Михайловском районе: река Кердь;
в Рязанском районе: реки Ока и Старица, озера Велье, и Казарь.
К административной ответственности привлекли 86 человек. По части 1 статьи 28.7 КоАП РФ вынесли 38 определений о возбуждении дел и проведении административных расследований.
Кроме того, в суд направили 15 материалов об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37. КоАП для конфискации запретных орудий добычи (вылова) рыбы.
Добычей браконьеров стали:
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