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19:56, 8 мая 2019 2 091
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Специалисты расшифровали черные ящики сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

Специалисты расшифровали черные ящики сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

Специалисты расшифровали черные ящики сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100. Об этом в среду, 8 мая, со ссылкой на близкий к расследованию источник передает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, в самолете были американские самописцы производства компании L-3 Communications с твердотельной энергонезависимой памятью. Благодаря этому у экспертов нет трудностей в копировании данных.

Речевой черный ящик повреждений не получил, а находившийся в хвосте параметрический самописец обожгло огнем.

Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, летевший из Шереметьево в Мурманск лайнер авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на хвостовую часть.

Погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Следователи рассматривают различные версии катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.


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