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Специалисты расшифровали черные ящики сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100. Об этом в среду, 8 мая, со ссылкой на близкий к расследованию источник передает
По данным собеседника агентства, в самолете были американские самописцы производства компании L-3 Communications с твердотельной энергонезависимой памятью. Благодаря этому у экспертов нет трудностей в копировании данных.
Речевой черный ящик повреждений не получил, а находившийся в хвосте параметрический самописец обожгло огнем.
Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, летевший из Шереметьево в Мурманск лайнер авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на хвостовую часть.
Погиб
Следователи рассматривают различные версии катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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