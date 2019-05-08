С понедельника в Рязани начнут массово отключать горячую воду

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С понедельника, 13 мая, в Рязани начнут массово отключать горячую воду. Об этом сообщил сайт администрации города.
В связи с профилактическими работами воды не будет по адресам:
с 13 по 24 мая по адресам:
улица 1-е Бутырки, дома №№ 10,2, 34 (д/сад №133), 4, 40/1, №№ 6, 8;
улица 2-е Бутырки, дома №№ 1, 11, 13, 5, 9;
улица 3-и Бутырки, дома №№ 1, 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 9;
улица Васильевская, дом № 16;
улица Высоковольтная, дома №№ 25а, 29а, 31 корпус 1, 33а (д/сад №102), 37;
улица Загородная, дома №№ 1, 10, 12, 16, 18, 2, 22 корпус 4, 22 корпус 5, 3, 4, 6 (д/сад №161), 8;
улица Зафабричная, дома №№ 5, 2 корпус 1, 4, 6, 7, 8;
улица Каширина, дом № 1;
улица Лесопарковая, дома №№ 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12 корпус 3, №№ 8 корпус 1;
улица Новоселов, дома №№ 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 3, 53 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 55;
улица Окское шоссе, дом № 1;
улица Павлова, дома №№ 33, 52;
улица Полевая, дом № 32;
улица Полиграфистов, дом № 7;
улица Попова, дом № 55;
поселок Мехзавода, дома №№ 10, 22 корпус 1, 24, 24 корпус 2, 24 корпус 1, 25 (школа №54), 3, 35, 35а (д/сад №48), 36, 37, 4, 7 (д/сад №18);
проезд Речников, дома №№ 1, 1а, 1б, 1в;
улица Птицеводов, дома №№ 12, 2, 3, 5;
район Солотча, дома №№ 34а, 34б, 34 В, 34 корпус 1;
улица Рыбацкая, дом № 4 (д/сад №66);
улица Свободы, дом №95;
улица Семинарская, дома №№ 35, 35 корпус 1, № 43, № 44/3, 46;
улица Шевченко, дома №№ 76 корпус 1, 78;
улица Шереметьевская, дома №№ 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2;
с 13 по 20 мая по адресам:
улица Березовая, дома №№ 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и (д/сад №43), 1к, 1 корпус 1, 1 м, 1н, 10, 12, 1л, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 6, 8;
улица Гоголя, 29, 31, 33, 33 корпус 1, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 37, 37 корпус 1 (д/сад №136), 39,43/26, 45 корпус 1, 45 корпус 2;
улица Корнилова, дом № 2б;
улица Котовского, дом № 1/3;
улица Кутузова, дом № 12 корпус 1;
улица Нахимова, дом № 1 (школа №57);
улица Ушакова, дом № 2б;
улица Черновицкая, дома №№ 19, 19 корпус 1, 21 корпус 1, 23, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 23а (школа №64), 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25а (д/сад №143), 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 27 корпус 3, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32а (д/сад №145), 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3;
улица Щорса, дома №№ 33а (д/сад №116), 33/9, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 5;
с 13 по 17 мая по адресам:
улица Бирюзова, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5,4, 4 корпус 1, дома 4 корпус 2, № 4а (д/сад №126), № 5, № 5 корпус 1, № 5 корпус 2;
улица Вокзальная, дома №№ 101, дома №№ 97, дома №№ 99;
улица Интернациональная, дома №№ 3, 4, 4 корпус 1, № 4 корпус 2, № 5, № 5 корпус 1, 6 (школа №58);
улица Первомайский проспект, дома №№ 61;
площадь Димитрова, дом № 3;
с 13 по 14 мая по адресу:
улица Карла Маркса, дом № 3 корпус 2.
С графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно познакомиться здесь.