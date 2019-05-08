В День Победы рязанским ветеранам бесплатно покажут приключенческую комедию

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 9 мая, рязанским ветеранам бесплатно покажут приключенческую комедию «На Париж!». Бесплатные показы фильма о «Победе, дружбе и любви» организуют в кинотеатре «Формула Кино» в ТЦ «Виктория Плаза», рассказали организаторы акции.
Зрители увидят историю трех друзей, прошедших войну и решивших отпраздновать Победу в Париже. В столице Франции героев ждут комичные и динамичные ситуации.
В фильме снялись Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов и другие. Одним из авторов сценария фильма выступил Станислав Говорухин.
«Наш фильм основан на абсолютно реальных событиях, рассказанных Героем Советского Союза Александром Милюковым, — рассказал режиссер и генеральный продюсер фильма Сергей Саркисов. — Прежде всего, эта картина не о войне, а о людях, о чувствах, о том, как в человеке, прошедшем все ужасы войны, вновь пробуждается любовь к жизни».
© RZN.info
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