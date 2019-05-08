Полиция опубликовала фото с перевернувшимся на Есенина «Фольксвагеном»

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Пресс-служба рязанского управления МВД опубликовала фото с места ДТП на улице Есенина, где
В аварии пострадала 30-летняя рязанка.
По предварительной информации, она не справилась с управлением и врезалась в столб, из-за чего опрокинулся автомобиль.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.