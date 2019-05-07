На улице Есенина перевернулась легковушка

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В центре Рязани перевернулась легковушка. Фотографии опубликовали в
Авария произошла во вторник, 7 мая, на улице Есенина.
На кадрах видно, что на месте происшествия работает машина скорой помощи.
Обстоятельства выясняются.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.