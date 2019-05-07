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18:49, 7 мая 2019 2 613
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Водителя перевернувшейся иномарки на улице Есенина увезли на «скорой»

Водителя перевернувшейся иномарки на улице Есенина увезли на «скорой»

Водителя перевернувшейся иномарки на улице Есенина увезли на «скорой». Об этом RZN.info рассказали автоинспекторы, приехавшие на место происшествия.

По словам полицейских, за рулем Volkswagen Polo была девушка 1988 года рождения.

Из-за того, что ей стало плохо, она врезалась в столб и перевернулась.

Также известно, что пассажиров в машине не было.


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