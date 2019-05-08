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16:08, 8 мая 2019 768
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Парад Победы в Рязани покажут в прямом эфире

Парад Победы в Рязани покажут в прямом эфире

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Парад, а также другие праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, покажут в прямом эфире на ТКР и на сайте. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Парад войск Рязанского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», а, а также конкурс военных песен можно будет посмотреть с 11 до 12 часов.

Также трансляцию будут вести на официальной странице региона «Рязанская область» «ВКонтакте».

В 22:00 там же можно будет увидеть трансляцию концерта с площади Ленина, где запустят праздничный салют.

Напомним, программа торжества включит в себя более 50 основных мероприятий. Участники шествия проследуют от площади Победы до площади Ленина, где в 11:30 для рязанцев и гостей города проведут конкурс «Песня в солдатском строю». Вслед за ними пройдет «Бессмертный полк».


© RZN.info

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