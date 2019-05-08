Парад Победы в Рязани покажут в прямом эфире

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Парад, а также другие праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, покажут в прямом эфире на ТКР и на
Парад войск Рязанского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», а, а также конкурс военных песен можно будет посмотреть с 11 до 12 часов.
Также трансляцию будут вести на
В 22:00 там же можно будет увидеть трансляцию концерта с площади Ленина, где запустят праздничный салют.
Напомним, программа торжества включит в себя более 50 основных мероприятий. Участники шествия проследуют от площади Победы до площади Ленина, где в 11:30 для рязанцев и гостей города проведут конкурс «Песня в солдатском строю». Вслед за ними пройдет «Бессмертный полк».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецке спасатели вытащили ребенка, застрявшего в железной решетке
|
cледующая новость →В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.