Пьяная касимовская сельчанка угрожала зарезать сына

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Фото: Pixabay.com
Пьяная жительница касимовского села Бабино-Булыгино угрожала зарезать сына. Ее остановил участковый,
Во время застолья супруги поссорились. Женщину пытался успокоить ее 18-летний сын, но та взяла нож.
«Парень испугался и попытался спрятаться. В это время приехал участковый полицейский и утихомирил нетрезвую женщину», — уточнили в полиции.
На злоумышленницу завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством». Ей грозит до двух лет тюрьмы.
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