Как Рязань отметит День Победы? Программа праздника

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанская мэрия опубликовала программу мероприятий к Дню Победы. В четверг, 9 мая, горожан ждут более 50 основных мероприятий.
Праздник начнется в 10:00 на площади Победы с шествия войск Рязанского территориального гарнизона. Участники парада проследуют до площади Ленина, где в 11:30 проведут конкурс «Песня в солдатском строю». Вслед за ними пройдет «Бессмертный полк».
Парад покажут
В 22:00 на площади Ленина запустят салют.
Подробную программу праздника можно посмотреть на прикрепленном ниже изображении. Стоит обратить внимание, что парад танков Т-34 и «Катюш»
© RZN.info
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