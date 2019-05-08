Из рязанского лесопарка убрали одну из скульптур

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Фото: © RZN.info / Анна Шмакова
Из рязанского лесопарка убрали скульптуру ландыша. В мэрии уточнили, что ее «демонтировали из соображений безопасности, связанных с регулированием дорожного движения».
Арт-объект обновят и установят в другом месте. В администрации пока не сообщают, где именно.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.