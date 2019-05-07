За неделю на пожарах в Рязанской области погибли четыре человека

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За прошедшую неделю, с 30 апреля по 5 мая, на пожарах в Рязанской области погибли четыре человека, сообщила
Всего за это время потушили 248 пожаров, из них 222 загорание травы и мусора, в результате которых огонь уничтожил и повредил 24 здания и шесть машин.
В среду, 1 мая, во время пожара в жилом доме в деревне Орешково Захаровского района погиб хозяин дома 1973 года рождения.
На следующий день в селе Реткино Рязанского района в огне
В субботу, 4 мая во время пожара в жилом доме по адресу улица Центральная в селе Чермные Кадомского района погиб мужчина 1950 года рождения, мужчина 1976 года рождения получил ожоги кистей рук, от госпитализации отказался.
На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.
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