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Во время пожара в Калужской области погиб пенсионер. Об этом сообщил
Спасатели получили сообщение о пожаре в 23:08. На место прибыли 11 пожарных и три спецмашины, которые потушили возгорание. Огонь уничтожил внутреннюю отделку здания, обуглились стены.
В результате пожара погиб хозяин дома — 84-летний мужчина.
По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
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