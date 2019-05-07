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В Тульской области 28-летнего мужчину осудили за нападение с ножом на прохожую. Об этом сообщил
Как установил суд, пьяный житель Щекинского района увидел у незнакомой девушки в руках телефон и напал на нее со спины. Мужчина, как минимум, четыре раза замахивался для нанесения ударов ножом, но из-за активного сопротивления не сумел причинить вреда здоровью.
После этого он левой рукой ударил девушку в правое плечо, отчего потерпевшая упала на спину. Мужчина выбил из рук потерпевшей принадлежащей ей мобильный телефон, стоимостью 13499 рублей.
Телефон возвращен потерпевшей в ходе предварительного расследования.
Мужчину приговорили к шести годам тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.
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