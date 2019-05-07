RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбовской области мужчину осудили за убийство отца. Об этом сообщил
Как установил суд, утром 26 января осужденный в ходе ссоры с отцом из-за бытовых вопросов нанес ему удар ножом в область шеи. От ранения 58-летний потерпевший сразу скончался. Родственники проживали вдвоем и конфликты между ними происходили периодически, в ходе которых сын неоднократно поднимал руку на отца.
Мужчину приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа ТЦ «Барс Премиум» планируют построить пятиэтажные гаражи
|
cледующая новость →Рязанские студенты привели в порядок территории воинских захоронений
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.