В Семчине мужчина с ножом бегал за детьми

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В понедельник, 6 мая, во дворе домов №№9 и 11 по улице Семчинской заметили «неадекватного мужчину» с ножом. Об этом RZN.info рассказал очевидец.
Он отметил, что мужчина «вел себя крайне странно».
«Кричал что-то непонятное, передвигался на четвереньках. При этом был сверх энергичен», — сказал очевидец.
Собеседник отметил, что рязанец напугал местных жителей и приставал к детям.
«Ему удалось схватить одну девочку, но та упала и крики взрослых отогнали его», — рассказал очевидец.
Жильцы домов вызвали скорую, но мужчина сбежал от медиков и скрылся в подъезде. У рязанца был нож, отметил собеседник. В подъезде он наносил удары ножом по двери одной из квартир.
«Вызванный наряд полиции вывел мужчину из подъезда и, спеленав его бинтами, увезли», — рассказал очевидец.
Он добавил, что мужчина также спрыгнул с лоджии третьего этажа.
Официальной информации о произошедшем нет.
Фото Сергея Телкова
© RZN.info
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