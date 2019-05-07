В Липецкой области перевернулся мотоцикл, водителя госпитализировали

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В Липецкой области перевернулся мотоцикл. Об этом сообщил
ДТП произошло 6 мая в Добринке около 10:00. На улице Октябрьской 58-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травмами его пришлось госпитализировали.
Возможно это произошло из-за неправильно выбранной скорости движения.
В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1315 нарушений ПДД.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.