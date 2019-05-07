В День радио Любимов назвал радиоуниверситет «кузницей кадров»

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В День радио, 7 мая, Николай Любимов поздравил с праздником работников и ветеранов отрасли связи и информационных технологий, предприятий радиопромышленного комплекса, а также коллектив Рязанского радиотехнического университета. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успешной работы на благо области.
По словам губернатора, радиоэлектронная промышленность была и остается традиционно сильным направлением реального сектора экономики региона.
«И в России, и за рубежом широко известна высокотехнологичная продукция рязанских предприятий. Настоящей „кузницей кадров“ для радиоэлектроники является прославленный Рязанский радиотехнический университет, которому в этом году присвоено имя выдающегося ученого земляка Уткина», — сказал он.
Глава региона подчеркнул, что в сфере телекоммуникаций Рязанской области работают профессионалы нового поколения, опытные, ответственные специалисты.
«Благодаря их мастерству успешно внедряются в практику инновационные технологии, предприятия и учреждения переходят на цифровой формат работы. У рязанцев появляется все больше возможностей получать разнообразные услуги в электронном виде, в том числе дистанционно учиться. Все это положительно влияет на качество жизни в регионе», — отметил Любимов.
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