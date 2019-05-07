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В центре Калуги иномарка сбила пешехода. Об этом сообщил
ДТП произошло в понедельник, 6 мая, поздним вечером на улице Кирова, недалеко от перехода и поворота в переулок Кирова.
В результате аварии пострадал один человек.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.