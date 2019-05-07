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15:40, 7 мая 2019 3 146
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Средняя зарплата главврача рязанского кожвендиспансера превысила 150 тысяч

Средняя зарплата главврача рязанского кожвендиспансера превысила 150 тысяч

Средняя зарплата главврача рязанского кожвендиспансера превысила 150 тысяч. Сведения о доходах руководителей больниц и других медучреждений за 2018 год опубликовали на сайте профильного ведомства.

Самая большая средняя зарплата в регионе у главврача кожвендиспансера Елены Большаковой — 153 тысячи 124 рубля.

Самая маленькая у Павла Шейдорова — главврача Сараевской межрайонной больницы — 44,2 тысячи.

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов указал 94,1 тысячи, главврач ОДКБ Инна Лебедева — 110,1 тысячи.

Средняя зарплата главного врача ОКБ имени Семашко Людмилы Сорокиной составила 118,3 тысячи, а у руководителя городской станции скорой медицинской помощи Игоря Задои — 118,2.


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